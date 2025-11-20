Польща планує до завершення цього року спрямувати $100 млн на програму PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Про це у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За словами глави польської дипломатії, ці кошти будуть виділені з бюджету МЗС саме на військову підтримку України.

— До кінця року маю намір спрямувати $100 на допомогу Україні в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї, — зазначив Сікорський.

Раніше повідомлялося, цього року обсяг допомоги від Іспанії може сягнути приблизно €1 млрд.

За словами очільника МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, підтримка міститиме не лише закупівлю американської зброї в межах тієї ж програми PURL, а й придбання додаткового обладнання.

Як пише El Pais, йдеться, зокрема, про генератори, які допоможуть Україні пройти зимовий період на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі.

