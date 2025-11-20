Временная поверенная в делах США Джули Дэвис сообщила, что совместно с министром армии США Дэном Дрисколлом провела в четверг «чрезвычайно конструктивные переговоры» с украинским руководством о завершении войны.

Об этом говорится в заявлении Дэвис, обнародованном посольством США в соцсети Х.

Глава посольства США о переговорах

– Министр армии США Дэн Дрисколл и я провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента Трампа о завершении этой войны, – заявила она.

По словам Дэвис, “наконец-то ситуация складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали».

Во время встречи с журналистами в Киеве она рассказала об ускорении переговоров по заключению мира между Украиной и московитами.

По словам Дэвис, президент США Трамп с самого начала стремится к завершению войны между Украиной и Россией, и “сегодня мы движемся к этой цели с большим энтузиазмом”.

– За последние 36 часов мы стали свидетелями действительно впечатляющего темпа дипломатической деятельности, одного из самых амбициозных за мои 30 лет работы дипломатом, – сказала глава посольства США, которую цитирует Европейская правда.

Она добавила, что на совместной встрече с участием Дрисколла и руководства Украины они обсудили “агрессивный график” этих усилий.

Ранее неназванный чиновник США заявил Axios, что Зеленский согласовал с Дрисколлом “агрессивный график подписания” мирного соглашения.

По словам Дэвис, представители США и Украины говорили о видении мира Трампом, “включая элементы, которые имеют критическое значение для украинцев”.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США продолжают разрабатывать идеи по прекращению войны в Украине на основе предложений обеих сторон.

