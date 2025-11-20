Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что они продолжают разрабатывать идеи по прекращению войны в Украине на основе предложений обеих сторон.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Рубио о мирном плане

По его словам, чтобы положить конец «такой сложной и смертоносной войне, как война в Украине», необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями.

Он добавил, что для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки.

– Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта, – говорится в его сообщении.

Что известно о “мирном плане” США и РФ

Накануне СМИ обнародовали новые детали так называемого мирного плана, который в Майами разработали представители России и США.

План из 28 пунктов, который обсуждали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев в конце прошлого месяца в Майами, впервые обнародовало издание Axios.

Этот план предусматривает требование к Украине отдать России всю часть Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.

В двух других разрушенных войной регионах – Херсонской и Запорожской областях – действующие линии контроля в основном были бы заморожены. Согласно плану Трампа, США и другие страны признали бы Крым и Донбасс законной территорией России, но от Украины этого не требовали бы.

Также документ предусматривает, что Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, предоставить русскому языку статус официального государственного и закрепить официальный статус Русской православной церкви.

