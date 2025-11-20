Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс повідомила, що спільно з міністром армії США Деном Дрісколлом провела у четвер “надзвичайно конструктивні переговори” з українським керівництвом про завершення війни.

Про це йдеться у заяві Девіс, оприлюдненій посольством США в соцмережі Х.

Глава посольства США про переговори

– Міністр армії США Ден Дрісколл і я мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні – усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни, – заявила вона.

За словами Девіс, “нарешті ситуація складається на користь миру, на який українці так довго чекали”.

Під час зустрічі з журналістами у Києві вона розповіла про прискорення переговорів щодо укладання миру між Україною та московитами.

За словами Девіс, президент США Трамп від початку прагне завершення війни між Україною і Росією, і “сьогодні ми рухаємося до цієї мети з великим ентузіазмом”.

– За останні 36 годин ми стали свідками справді вражаючого темпу дипломатичної діяльності, одного з найамбітніших за мої 30 років роботи дипломаткою, – сказала глава посольства США, яку цитує Європейська правда.

Вона додала, що на спільній зустрічі за участю Дрісколла та керівництва України вони обговорили “агресивний графік” цих зусиль.

Раніше неназваний посадовець США заявив Axios, що Зеленський погодив зі Дрісколлом “агресивний графік підписання” мирної угоди.

За словами Девіс, представники США та України говорили про бачення миру Трампом, “включно з елементами, які мають критичне значення для українців”.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявляв, що США продовжують розробляти ідеї щодо припинення війни в Україні на основі пропозицій обох сторін.

