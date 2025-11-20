Вечером 20 ноября президент Владимир Зеленский планирует провести закрытую встречу с парламентской фракцией Слуга народа.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Встреча Зеленского с фракцией: что известно

По данным Литвина, встреча планируется содержательной, но закрытой.

– Чтобы все все сказали и спросили, что хотят, – пояснил он.

СМИ со ссылкой на собственные источники также указывают, что встреча должна состояться в 20:00.

Ранее президент анонсировал, что проведет на этой неделе беседы с правительственными чиновниками, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами партии Слуга народа.

По его словам, готовятся несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству.

Энергетический скандал

Отметим, что встреча Зеленского с партией Слуга народа происходит на фоне масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую разоблачило НАБУ в рамках операции Мидас.

Кроме того, украинский лидер анонсировал, что проведет Ставку верховного главнокомандующего.

Напомним, на фоне коррупционного скандала в энергетике 19 ноября уволили Германа Галущенко с должности главы Минюста и Светлану Гринчук с должности главы Минэнерго.

После разоблачения коррупционной схемы в энергетике оппозиция два дня подряд блокировала трибуну Рады, требуя более подробных разъяснений о том, что произошло.

