Зеленський сьогодні проведе зустріч із нардепами від Слуги народу: деталі
Увечері 20 листопада президент Володимир Зеленський планує провести закриту зустріч із парламентською фракцією Слуга народу.
Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Зустріч Зеленського з фракцією: що відомо
За даними Литвина, зустріч планується змістовною, але закритою.
– Щоб всі все сказали і спитали, що хочуть, – пояснив він.
ЗМІ з посиланням на власні джерела також вказують, що зустріч має відбутися о 20:00.
Раніше президент анонсував, що проведе цього тижня розмови з урядовцями, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами партії Слуга народу.
За його словами, готуються декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі.
Енергетичний скандал
Зауважимо, що зустріч Зеленського з партією Слуга народу відбувається на тлі викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Йдеться про операцію НАБУ під назвою Мідас.
Крім того український лідер анонсував, що проведе Ставку верховного головнокомандувача.
Нагадаємо, на тлі корупційного скандалу в енергетиці 19 листопада звільнили Германа Галущенка з посади глави Мін’юсту та Світлану Гринчук з посади очільниці Міненерго.
Після викриття корупційної схеми в енергетиці опозиція два дні підряд блокувала трибуну Ради, вимагаючи детальніших роз’яснень щодо того, що сталося.