Увечері 20 листопада президент Володимир Зеленський планує провести закриту зустріч із парламентською фракцією Слуга народу.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Зустріч Зеленського з фракцією: що відомо

За даними Литвина, зустріч планується змістовною, але закритою.

– Щоб всі все сказали і спитали, що хочуть, – пояснив він.

ЗМІ з посиланням на власні джерела також вказують, що зустріч має відбутися о 20:00.

Раніше президент анонсував, що проведе цього тижня розмови з урядовцями, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами партії Слуга народу.

За його словами, готуються декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі.

Енергетичний скандал

Зауважимо, що зустріч Зеленського з партією Слуга народу відбувається на тлі викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Йдеться про операцію НАБУ під назвою Мідас.

Крім того український лідер анонсував, що проведе Ставку верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, на тлі корупційного скандалу в енергетиці 19 листопада звільнили Германа Галущенка з посади глави Мін’юсту та Світлану Гринчук з посади очільниці Міненерго.

Після викриття корупційної схеми в енергетиці опозиція два дні підряд блокувала трибуну Ради, вимагаючи детальніших роз’яснень щодо того, що сталося.

