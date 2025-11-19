На фоне резонансного антикоррупционного расследования НАБУ и САПУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики во фракции Слуга народа заявили о желании создать новое правительство и коалицию.

В Слуге народа выступили за формирование новой коалиции и правительства

Нардеп Никита Потураев обнародовал в Facebook заявление представителей фракции политической партии Слуга народа.

В обращении депутаты отмечают, что масштабы коррупции и дальнейший кризис доверия к государственным институтам представляют прямую угрозу Украине.

Сейчас смотрят

Представители фракции заявили, что “неприкосновенных не должно быть”, и все фигуранты расследования на высших госдолжностях должны быть уволены немедленно. В случае выявления новых причастных лиц к ним должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законом.

Кроме того, фракция выразила полную поддержку НАБУ и САП, отметив, что все органы власти должны способствовать следствию, а любые попытки давления или дискредитации антикоррупционных структур являются неприемлемыми.

В заявлении депутаты призывают создать коалицию национальной устойчивости с участием всех проукраинских сил в Верховной Раде, чтобы восстановить доверие граждан и партнеров.

— Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению, — говорится в сообщении.

После создания коалиции нардепы предлагают перейти к формированию правительства национальной стойкости.

— После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости, — пишет Потураев.

Такое правительство должно быть:

сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и “своих людей”,

состоять из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях,

ориентировано на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

Кроме того, в Слуге народа отметили важность соблюдения конституционного баланса между президентом, Верховной Радой и Кабмином. В заявлении говорится, что деятельность Офиса президента должна быть максимально прозрачной и лишенной неформального влияния лиц, причастных к коррупции.

— Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров, — говорится в обращении.

РБК-Украина, ссылаясь на собеседника, отмечает, что точное количество подписей пока неизвестно, потому что заявление “открыто”, однако он отметил — кто запостил себе это заявление, тот его и поддержал.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе Украины. Это расследование длилось более 15 месяцев.

10 ноября сообщалось об обысках у министра юстиции Германа Галущенко и в компании Энергоатом, а также у бизнесмена и совладельца Квартала 95 Тимура Миндича. Последний считается ключевой фигурой операции, которая получила название Мидас.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование коррупции в энергетике НАБУ и САП, отметив, что все причастные к коррупционным схемам в сфере энергетики должны получить процессуальный ответ.

Подозрения были объявлены семи лицам, пятерым из них избраны меры пресечения.

И сегодня Верховная Рада проголосовала за отставки Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.