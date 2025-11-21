Сполучені Штати очікують від України швидшого просування у переговорному процесі та хочуть отримати попередній варіант угоди про завершення війни вже до Дня подяки.

Цю дату у Вашингтоні розглядають як ключову для подальшого політичного планування.

Про це повідомляє Financial Times.

Мирний план від Києва: які очікування США

За інформацією FT, американська адміністрація хоче, щоб Київ до 27 листопада надав узгоджений і оформлений проєкт документу.

Після цього Вашингтон планує передати його Росії як основу для подальшого дипломатичного руху.

За даними джерел, у Білому домі прагнуть, щоб процедура просунулась уже до початку грудня.

Цей період розглядають як можливе вікно можливостей для формування нової політичної ініціативи, яка могла б вплинути на хід війни.

FT зазначає, що Україні прямо сигналізують про потребу активніше включатися у переговорні процеси.

Американська сторона хоче отримати від Києва чітко сформульовану позицію у вигляді проєкту угоди, який надалі можна буде адаптувати для подачі Москві.

У матеріалі йдеться, що українські структури опрацьовують кілька варіантів документа, аналізуючи запропоновані США підходи та коригуючи їх з урахуванням безпекових інтересів України.

20 листопада в Офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який Вашингтон вважає інструментом для активізації дипломатії.

У заяві наголошується, що президент окреслив ключові принципи, яких повинна дотримуватися Україна.

Після переговорів сторони домовилися спільно опрацьовувати пропозиції, щоб досягти справедливого завершення війни.

Найближчими днями Зеленський має намір обговорити ситуацію та ключові пункти майбутнього документа безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс повідомила про надзвичайно результативні переговори, які вона та міністр армії США Ден Дрісколл провели в Києві.

За її словами, всі учасники перемовин поділяють бачення Трампа щодо завершення війни.

Девіс заявила, що нинішні події створюють реальні передумови для миру, на який українці чекали роками.

Вона також наголосила, що за останні півтори доби дипломатична активність на напрямку Україна–США досягла безпрецедентного рівня:

— Це один із найамбітніших дипломатичних темпів, які я бачила за 30 років практики, — сказала глава посольства.

