Зеленський провів зустріч із фракцією Слуга народу: про що говорили
- Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією Слуги народу обговорив роботу парламенту в умовах війни.
- Президент наголосив на необхідності конструктивної дипломатії зі США та стабільної підтримки армії.
Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією парламентської більшості обговорив роботу Верховної Ради в умовах війни.
Президент також окреслив пріоритети держави в дипломатичній та оборонній сферах.
Парламент має залишатися дієздатним – Зеленський
– Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому, – сказав президент у вечірньому зверненні.
Зеленський долав, що нині головне завдання для країни – забезпечення конструктивного дипломатичного процесу зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами.
– Обов’язкова, стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави. Гідність нашого народу, – зазначив глава держави.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, учасники зустрічі за її підсумками зазначили, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує виконувати свої обов’язки та залишається на посаді.
Нагадаємо, 18 листопада Зеленський повідомив, що проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції Слуга народу.