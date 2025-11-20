Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією парламентської більшості обговорив роботу Верховної Ради в умовах війни.

Президент також окреслив пріоритети держави в дипломатичній та оборонній сферах.

Парламент має залишатися дієздатним – Зеленський

– Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому, – сказав президент у вечірньому зверненні.

Зеленський долав, що нині головне завдання для країни – забезпечення конструктивного дипломатичного процесу зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами.

– Обов’язкова, стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави. Гідність нашого народу, – зазначив глава держави.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, учасники зустрічі за її підсумками зазначили, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує виконувати свої обов’язки та залишається на посаді.

Нагадаємо, 18 листопада Зеленський повідомив, що проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції Слуга народу.

