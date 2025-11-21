Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Володимир Зеленський не схвалить “мирний план”, то війна в Україні триватиме.

Трамп заявив, що Зеленському доведеться схвалити “мирний план”

На запитання журналістів, чи обговорював він з Володимиром Зеленським “мирний план” з 28 пунктів для України, Трамп відповів: “У нас є план. Те, що відбувається, жахливо. Це війна, яка ніколи не повинна була статися”.

– Ми думаємо, що у нас є спосіб досягти миру. Йому (Зеленському, – Ред.) доведеться його схвалити, – додав президент США, пише Sky News.

Коли репортер повідомив йому, що мирний план зазнав певної критики, Трамп відповів:

– Ви хочете сказати, що він йому (Зеленському, – Ред.) не подобається? Йому це має сподобатися, а якщо не сподобається, то, я думаю, їм просто варто продовжувати боротися.

Крім того, глава Штатів зазначив, що в якийсь момент Зеленському доведеться з чимось змиритися.

– Пам’ятайте, не так давно в Овальному кабінеті я сказав: “У вас немає карт”. Ця війна дісталася мені у спадок. Я вважав, що йому слід було укласти угоду рік тому, два роки тому, – додав Трамп.

До речі, раніше Трамп встановив дедлайн для України щодо “мирного плану”, але зазначив, що санкції з РФ не зніме.

