Трамп розповів про розвиток подій, якщо Зеленський не схвалить “мирний план”
- Президент США у контексті обговорення "мирного плану" зазначив, що Володимиру Зеленському доведеться його схвалити
- Дональд Трамп пригадав зустріч з президентом України в Овальному кабінеті у лютому 2025 року та зазначив, що сказав тоді: "У вас немає карт".
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Володимир Зеленський не схвалить “мирний план”, то війна в Україні триватиме.
Трамп заявив, що Зеленському доведеться схвалити “мирний план”
На запитання журналістів, чи обговорював він з Володимиром Зеленським “мирний план” з 28 пунктів для України, Трамп відповів: “У нас є план. Те, що відбувається, жахливо. Це війна, яка ніколи не повинна була статися”.
– Ми думаємо, що у нас є спосіб досягти миру. Йому (Зеленському, – Ред.) доведеться його схвалити, – додав президент США, пише Sky News.
Коли репортер повідомив йому, що мирний план зазнав певної критики, Трамп відповів:
– Ви хочете сказати, що він йому (Зеленському, – Ред.) не подобається? Йому це має сподобатися, а якщо не сподобається, то, я думаю, їм просто варто продовжувати боротися.
Крім того, глава Штатів зазначив, що в якийсь момент Зеленському доведеться з чимось змиритися.
– Пам’ятайте, не так давно в Овальному кабінеті я сказав: “У вас немає карт”. Ця війна дісталася мені у спадок. Я вважав, що йому слід було укласти угоду рік тому, два роки тому, – додав Трамп.
До речі, раніше Трамп встановив дедлайн для України щодо “мирного плану”, але зазначив, що санкції з РФ не зніме.