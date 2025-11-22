Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины удалось вернуть 31 гражданина, которые ранее содержались в Беларуси.

Об этом сообщили на странице Координационного штаба в Telegram.

Возвращение граждан Украины из Беларуси: что известно

Сегодня, 22 ноября, состоялось успешное возвращение гражданских лиц с территории Беларуси в Украину. Этому предшествовали переговоры с белорусской стороной.

Сейчас смотрят

Среди освобожденных — мужчины и женщины, осужденные на различные сроки заключения от 2 до 11 лет. Самой молодой освобожденной украинке — 18 лет, самому старшему — 58 лет.

Среди вернувшихся граждан есть люди с тяжелыми заболеваниями, в частности онкологическими.

Освобожденные граждане получат необходимую медицинскую помощь и пройдут программу реабилитации для восстановления после пребывания за пределами Украины.

— Выражаем благодарность США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ, — подчеркнули в Координационном штабе.

Ранее пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила о якобы помиловании 31 украинца в рамках договоренностей с США и “по запросу украинской стороны”, а также о передаче этих граждан Украине.

Недавно секретарь СНБО Рустем Умеров провел консультации по возобновлению процесса освобождения наших людей из российского плена. Речь идет о 1,2 тыс. украинцев.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.