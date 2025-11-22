Удерживались в тюрьмах: из Беларуси удалось вернуть более 30 украинцев
Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины удалось вернуть 31 гражданина, которые ранее содержались в Беларуси.
Об этом сообщили на странице Координационного штаба в Telegram.
Возвращение граждан Украины из Беларуси: что известно
Сегодня, 22 ноября, состоялось успешное возвращение гражданских лиц с территории Беларуси в Украину. Этому предшествовали переговоры с белорусской стороной.
Среди освобожденных — мужчины и женщины, осужденные на различные сроки заключения от 2 до 11 лет. Самой молодой освобожденной украинке — 18 лет, самому старшему — 58 лет.
Среди вернувшихся граждан есть люди с тяжелыми заболеваниями, в частности онкологическими.
Освобожденные граждане получат необходимую медицинскую помощь и пройдут программу реабилитации для восстановления после пребывания за пределами Украины.
— Выражаем благодарность США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ, — подчеркнули в Координационном штабе.
Ранее пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила о якобы помиловании 31 украинца в рамках договоренностей с США и “по запросу украинской стороны”, а также о передаче этих граждан Украине.
Недавно секретарь СНБО Рустем Умеров провел консультации по возобновлению процесса освобождения наших людей из российского плена. Речь идет о 1,2 тыс. украинцев.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными