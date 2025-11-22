Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України вдалося повернути 31 громадянина, які раніше утримувалися у Білорусі.

Про це повідомили на сторінці Координаційного штабу у Telegram.

Повернення громадян України з Білорусі: що відомо

Сьогодні, 22 листопада, відбулося успішне повернення цивільних осіб з території Білорусі до України. Цьому передували переговори з білоруською стороною.

Зараз дивляться

Серед звільнених — чоловіки та жінки, засуджені на різні терміни ув’язнення від 2 до 11 років. Наймолодшій звільненій українці — 18 років, найстаршому — 58 років.

Серед громадян, що повернулися, є люди з тяжкими захворюваннями, зокрема онкологічними.

Звільнені громадяни отримають необхідну медичну допомогу та пройдуть програму реабілітації для відновлення після перебування за межами України.

— Висловлюємо вдячність США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ, – наголосили в Координаційному штабі.

Раніше прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила про нібито помилування 31 українця у рамках домовленостей із США та “за запитом української сторони”, а також про передання цих громадян Україні.

Нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров провів консультації щодо відновлення процесу звільнення наших людей із російського полону. Йдеться про 1,2 тис. українців.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.