Утримувалися у в’язницях: з Білорусі вдалося повернути понад 30 українців
Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України вдалося повернути 31 громадянина, які раніше утримувалися у Білорусі.
Про це повідомили на сторінці Координаційного штабу у Telegram.
Повернення громадян України з Білорусі: що відомо
Сьогодні, 22 листопада, відбулося успішне повернення цивільних осіб з території Білорусі до України. Цьому передували переговори з білоруською стороною.
Серед звільнених — чоловіки та жінки, засуджені на різні терміни ув’язнення від 2 до 11 років. Наймолодшій звільненій українці — 18 років, найстаршому — 58 років.
Серед громадян, що повернулися, є люди з тяжкими захворюваннями, зокрема онкологічними.
Звільнені громадяни отримають необхідну медичну допомогу та пройдуть програму реабілітації для відновлення після перебування за межами України.
— Висловлюємо вдячність США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ, – наголосили в Координаційному штабі.
Раніше прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила про нібито помилування 31 українця у рамках домовленостей із США та “за запитом української сторони”, а також про передання цих громадян Україні.
Нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров провів консультації щодо відновлення процесу звільнення наших людей із російського полону. Йдеться про 1,2 тис. українців.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими