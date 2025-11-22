Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-який реалістичний план завершення війни в Україні має базуватися на трьох ключових принципах.

Про це Джей Ді Венс написав у соцмережі X.

Три умови, на яких наполягає Венс

За словами віцепрезидента, мирна ініціатива повинна:

припинити вбивства, не ставлячи під загрозу суверенітет України;

бути прийнятною для обох сторін — і для України, і для Росії;

створити максимальні гарантії, що війна не спалахне знову.

Венс зазначив, що критика напрацювань адміністрації Дональда Трампа часто ґрунтується або на нерозумінні їхньої суті, або на свідомому перекручуванні фактів про ситуацію на фронті.

Він також поставив під сумнів тезу, що збільшення військової допомоги автоматично наблизить перемогу України. На його думку, такий підхід базується на ілюзіях.

— Є фантазія, ніби якщо просто дати більше грошей, більше зброї або посилити санкції, то перемога вже близько. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами чи політиками, які живуть у світі ілюзій. Його можуть досягти лише розумні люди, які дивляться на реальність, — підсумував віцепрезидент США.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати розробили новий мирний план, який містить 28 пунктів.

Над документом працював спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф спільно з російським посередником Кирилом Дмитрієвим.

За інформацією Axios, від України нібито вимагають вивести війська з Донбасу, зменшити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння та інші поступки.

В обмін США пропонують Києву гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Однак, якщо Україна прийме умови мирного плану, стати членом Північноатлантичного блоку вона не зможе.

