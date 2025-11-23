Силы специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск.

На Покровском направлении украинские военные поразили важные вражеские позиции

Подразделения Сил специальных операций с применением дронов Middle strike нанесли серию ударов по врагу, который вел наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

Также непосредственно в самом Покровске была уничтожена важная позиция врага, которая давала значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя.

— “Высоту” на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль. Также это здание служило точкой накопления личного состава врага. ССО успешным ударом Middle strike дрона типа баражующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника, — сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.

В селе Шаховое было обнаружено и уничтожено место накопления штурмовых групп российской армии. В момент удара в здании находился личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Перед этим подразделением стоит задача замыкания кольца вокруг Покровска с севера. Несколько дронов ССО успешно достигли цели.

В селе Сонцовка Покровского р-на Донецкой области поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов экипажа ударных БПЛА из состава 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ. Дронами ССО была уничтожена живая сила противника.

В городе Докучаевск (Донецкая обл. ВОТ Украины) был уничтожен вражеский склад боеприпасов. Объект использовался российской армией как точка хранения, распределения и отгрузки боевых средств группировки войск, ведущей наступление на Покровск.

В селе Рыбинское (Донецкая обл. ВОТ Украины) было успешно поражено расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки войск Восток ВС РФ.

— Бывшие производственно-складские помещения использовались как военный объект. На территории предприятия врагом были обустроены инженерно-фортификационные сооружения. Длительное время фиксировалась активность военного грузового автомобильного транспорта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные удары по нескольким объектам на территории.

Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия с целью уменьшения наступательных способностей армии России.

Как сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска, россиянам закрепиться не удается.

Зачищены от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный.

Напомним, что вчера ГВ Восток сообщало, что на Покровском направлении РФ вынуждена задействовать резервы из-за больших потерь.

