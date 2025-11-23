Имеем очень хороший прогресс: Ермак об итогах первой сессии работы делегаций Украины и США
В Женеве завершилась первая сессия переговоров украинской и американской делегаций, и в настоящее время в вопросе достижения мира ощутим прогресс, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак о результатах первой сессии переговоров в Женеве
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об “очень продуктивной” встрече с американской стороной в Женеве и отметил, что Киев фиксирует прогресс на пути к справедливому и прочному миру.
— У нас очень хороший прогресс, и мы движемся вперед к справедливому и прочному миру. Украинцы заслуживают этот мир и хотят его больше, чем кто-либо другой, — сказал он во время выступления после переговоров с американцами.
В то же время Ермак поблагодарил представителей США за помощь и подчеркнул, что работа над планом продолжается.
Глава ОПУ добавил, что Украина также будет “привлекать наших европейских друзей” к дальнейшим обсуждениям.
Также в Telegram Ермак сообщал, что вскоре сегодня состоится вторая встреча, на которой делегации продолжат работать над совместными предложениями с привлечением наших европейских партнеров.
По его словам, окончательные решения будут принимать президент Украины Владимир Зеленский и глава Штатов Дональд Трамп.
Фото: Андрей Ермак