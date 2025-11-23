У Женеві завершилась перша сесія переговорів української та американської делегацій і наразі у питанні досягнення миру відчутний прогрес, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак про результати першої сесії переговорів у Женеві

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про “дуже продуктивну” зустріч з американською стороною у Женеві та зазначив, що Київ фіксує прогрес на шляху до справедливого й тривалого миру.

– Ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємось уперед до справедливого і тривалого миру. Українці заслуговують на цей мир і хочуть його більше, ніж будь-хто інший, – сказав він під час виступу після переговорів з американцями.

Водночас Єрмак подякував представникам США за допомогу і наголосив, що робота над планом триває.

Глава ОПУ додав, що Україна також буде “залучати наших європейських друзів” до подальших обговорень.

Також у Telegram Єрмак писав, що незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, на якій делегації продовжать працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів. За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуть президент України Володимир Зеленський та голова Штатів Дональд Трамп.

Фото: Андрій Єрмак

