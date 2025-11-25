Три баллистические ракеты, которые летели в сторону столицы, были сбиты системами ПВО Patriot, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ нанесла по Украине удары ракетами Искандер-М и Кинжал

Как сообщил в эфире телемарафона Єдині новини Юрий Игнат, системы Patriot отработали сегодня именно по Искандерам-М безупречно, также есть перехват одного Кинжала.

— Сегодня, кстати, три баллистические ракеты, которые летели в сторону столицы, были сбиты. Понятно, чем они сбиваются — системы Patriot отработали сегодня именно по Искандерам-М безупречно. Также есть перехват Кинжала одного. Ну, по остальным ракетам, которые, собственно, не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, — подчеркнул Игнат.

Он отметил эффективную работу противовоздушной обороны и хороший результат в уничтожении российских целей.

— У нас были ракетные атаки двумя волнами, скажем так, с применением аэробаллистических ракет Х-72 Кинжал, также применялась баллистика и крылатые ракеты как морского, так и наземного базирования. Всего видели 22 ракеты и более 460 беспилотников, — сказал он.

Игнат подчеркнул, что под мощным ударом дронов, которые летели из акватории Черного моря, оказалась Одесса. Кроме того, большое количество беспилотников фиксировалось в Черниговской и Сумской областях.

К тому же спикер отметил, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 25 ноября российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Напомним, что в ночь на 25 ноября, начиная с 18:00 24 ноября, Россия совершила масштабную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

