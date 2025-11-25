Три балістичні ракети, які прямували у напрямку столиці, було збито системами ППО Patriot, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РФ вдарила по Україні ракетами Іскандер-М та Кинжал

Як в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив Юрій Ігнат, системи Patriot відпрацювали сьогодні саме по Іскандерах-М бездоганно, також є перехоплення одного Кинжала.

– Сьогодні, до речі, три балістичні ракети, які прямували в напрямку столиці, було збито. Зрозуміло, чим вони збиваються – системи Patriot відпрацювали сьогодні саме по Іскандерах-М бездоганно. Також є перехоплення Кинжала одного. Ну, по решті ракет, які, власне, не потрапили в статистику збитих, не всі досягли своїх цілей, – підкреслив Ігнат.

Він відзначив ефективну роботу протиповітряної оборони та гарний результат у знищенні російських цілей.

Зараз дивляться

– Ми мали ракетні атаки двома хвилями, скажімо так, із застосуванням аеробалістичних ракет Х-72 Кинжал, також балістика застосовувалась і крилаті ракети як морського, так і наземного базування. Загалом бачили 22 ракети і понад 460 безпілотників, – сказав він.

Ігнат наголосив, що під потужним ударом дронів, які летіли з акваторії Чорного моря, була Одеса. Крім того, їх велика кількість фіксувалась у Чернігівській і Сумській областях.

До того ж речник зауважив, що під час масованої атаки на Україну в ніч на 25 листопада російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Молдови.

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада, починаючи з 18:00 24 листопада, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Фото: Медіа Центр Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.