Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів окупантів, зокрема можливе ураження експериментального літака А-60.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у соціальних мережах.

ЗСУ атакували Таганрог та Новоросійськ

Удар здійснювали ракетні війська, артилерія, Сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та підрозділи безпілотників, використовуючи БПЛА Барс та ракети Нептун.

У Таганрозі Ростовської області РФ під атакою опинилися два підприємства:

авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва;

завод із виробництва безпілотників Молнія – Атлант Аеро.

На території цих об’єктів спостерігалися вибухи та значні пожежі.

Крім того, за даними Генштабу, під час удару по заводу в Таганрозі, ймовірно, було уражено експериментальний російський літак А-60.

Це підприємство також ремонтує та модернізує літаки А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім цього, українські підрозділи атакували нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

За попередніми даними, у Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.

