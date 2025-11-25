ЗСУ атакували авіазавод у Таганрозі та НПЗ у Краснодарському краю – Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів окупантів, зокрема можливе ураження експериментального літака А-60.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у соціальних мережах.
ЗСУ атакували Таганрог та Новоросійськ
Удар здійснювали ракетні війська, артилерія, Сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та підрозділи безпілотників, використовуючи БПЛА Барс та ракети Нептун.
У Таганрозі Ростовської області РФ під атакою опинилися два підприємства:
- авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва;
- завод із виробництва безпілотників Молнія – Атлант Аеро.
На території цих об’єктів спостерігалися вибухи та значні пожежі.
Крім того, за даними Генштабу, під час удару по заводу в Таганрозі, ймовірно, було уражено експериментальний російський літак А-60.
Це підприємство також ремонтує та модернізує літаки А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Крім цього, українські підрозділи атакували нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
За попередніми даними, у Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.