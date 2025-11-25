Під ударом був десантний корабель РФ: з’явилися деталі атаки на порт Новоросійськ
- Українські сили атакували порт Новоросійськ, націлившись на військові та логістичні об’єкти РФ.
- За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель, що стояв біля причалу бази ВМС РФ.
- Під час операції уражено елементи нафтотерміналу та позиції російської ППО.
Служба безпеки України спільно з Силами оборони провела нічну спецоперацію з ураження стратегічних військових та логістичних об’єктів у порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.
Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела в СБУ.
У ході атаки далекобійними безпілотниками зафіксовано точні влучання по інфраструктурі нафтотерміналу, зокрема по нафтоналивних стендерах та маніфольдах, а також по позиціях російських систем ППО С-300/С-400.
СБУ та Сили оборони уразили десантний корабель РФ
Особливу увагу привертає факт ураження військово-морської бази РФ. За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу під час атаки.
Цей тип кораблів є ключовим для забезпечення логістики та перекидання військової техніки Чорноморським флотом Росії.
Операція була проведена бійцями Центру спецоперацій Альфа СБУ у взаємодії з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС України.
За словами джерела в СБУ, російська протиповітряна оборона під час атаки вела хаотичний вогонь та влучала у цивільну інфраструктуру Новоросійська.
На відео видно моменти, коли ракети комплексу Панцир потрапляли у житлові будинки.
Порт Новоросійськ є головною базою Чорноморського флоту РФ та другим за величиною центром експорту нафти. Як зазначило джерело.
– СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії та послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога, – повідомили джерела.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів окупантів, зокрема можливе ураження експериментального літака А-60.