Служба безпеки України спільно з Силами оборони провела нічну спецоперацію з ураження стратегічних військових та логістичних об’єктів у порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела в СБУ.

У ході атаки далекобійними безпілотниками зафіксовано точні влучання по інфраструктурі нафтотерміналу, зокрема по нафтоналивних стендерах та маніфольдах, а також по позиціях російських систем ППО С-300/С-400.

СБУ та Сили оборони уразили десантний корабель РФ

Особливу увагу привертає факт ураження військово-морської бази РФ. За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу під час атаки.

Цей тип кораблів є ключовим для забезпечення логістики та перекидання військової техніки Чорноморським флотом Росії.

Операція була проведена бійцями Центру спецоперацій Альфа СБУ у взаємодії з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС України.

За словами джерела в СБУ, російська протиповітряна оборона під час атаки вела хаотичний вогонь та влучала у цивільну інфраструктуру Новоросійська.

На відео видно моменти, коли ракети комплексу Панцир потрапляли у житлові будинки.

Порт Новоросійськ є головною базою Чорноморського флоту РФ та другим за величиною центром експорту нафти. Як зазначило джерело.

– СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії та послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога, – повідомили джерела.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів окупантів, зокрема можливе ураження експериментального літака А-60.

