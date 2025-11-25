Кілька дронів, якими армія РФ атакувала Україну сьогодні, 25 листопада, вилетіли до Молдови та Румунії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про дрони над Молдовою та Румунією

За словами Зеленського, під час нічної атаки на Україну 25 листопада чотири російські ударні дрони перетнули повітряний простір Молдови та Румунії, і українська сторона має точний час їхнього прольоту.

Президент наголосив, що це чергове свідчення того, що агресія РФ виходить далеко за межі України та загрожує сусіднім державам.

— Саме тому всі партнери мають не забувати, що щодня потрібно рятувати життя, — заявив він.

Глава держави наголосив, що у нинішніх умовах не можна допускати жодних пауз у допомозі Україні.

Він окреслив ключові потреби:

безперервне постачання зброї та систем ППО;

збереження й посилення санкцій проти Росії;

координація дипломатичних зусиль заради справедливого миру.

— Тиск на Росію має спрацювати. Дякую всім, хто стоїть разом з Україною, — додав президент.

Зеленський повідомив, що найбільше від атаки постраждали Київ та Київська область.

У місті зафіксовано численні руйнування житлових будинків і цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники.

Станом на ранок відомо про 13 поранених та 6 загиблих.

Крім того, російські удари також були спрямовані по:

Одещині, зокрема по портах, продовольчій та цивільній інфраструктурі;

Дніпропетровщині,

Харківщині,

Чернігівщині,

Черкащині.

Президент зазначив, що противник цілив передусім в енергетичні об’єкти та інфраструктуру, що забезпечує нормальне життя людей.

За інформацією Зеленського, РФ застосувала проти України:

22 ракети різних типів, включно з аеробалістичними,

понад 460 ударних дронів, більшість з яких — Шахеди.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує робити все можливе для посилення протиповітряної оборони та захисту населення.

