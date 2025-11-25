Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда стратегических объектов оккупантов, в частности возможное поражение экспериментального самолета А-60.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в социальных сетях.

ВСУ атаковали Таганрог и Новороссийск

Удар наносили ракетные войска, артиллерия, Силы спецопераций, береговые ракетные войска ВМС и подразделения беспилотников, используя БПЛА Барс и ракеты Нептун.

Сейчас смотрят

В Таганроге Ростовской области РФ под атакой оказались два предприятия:

авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева;

завод по производству беспилотников Молния – Атлант Аэро.

На территории этих объектов наблюдались взрывы и значительные пожары.

Кроме того, по данным Генштаба, во время удара по заводу в Таганроге, вероятно, был поражен экспериментальный российский самолет А-60.

Это предприятие также ремонтирует и модернизирует самолеты А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Кроме этого, украинские подразделения атаковали нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

По предварительным данным, в Новороссийске повреждены нефтяные устройства для налива в танкеры и пусковая установка ЗРК С-400.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.