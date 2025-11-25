ВСУ атаковали авиазавод в Таганроге и НПЗ в Краснодарском крае – Генштаб
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда стратегических объектов оккупантов, в частности возможное поражение экспериментального самолета А-60.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в социальных сетях.
ВСУ атаковали Таганрог и Новороссийск
Удар наносили ракетные войска, артиллерия, Силы спецопераций, береговые ракетные войска ВМС и подразделения беспилотников, используя БПЛА Барс и ракеты Нептун.
В Таганроге Ростовской области РФ под атакой оказались два предприятия:
- авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева;
- завод по производству беспилотников Молния – Атлант Аэро.
На территории этих объектов наблюдались взрывы и значительные пожары.
Кроме того, по данным Генштаба, во время удара по заводу в Таганроге, вероятно, был поражен экспериментальный российский самолет А-60.
Это предприятие также ремонтирует и модернизирует самолеты А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Кроме этого, украинские подразделения атаковали нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
По предварительным данным, в Новороссийске повреждены нефтяные устройства для налива в танкеры и пусковая установка ЗРК С-400.