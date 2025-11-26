Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю штучно створених фейкових відео про нібито падіння Куп’янська, які активно розповсюджуються в інформаційному просторі.

Фейкові відео про “падіння” Куп’янська: що кажуть у ЦПД

За даними ЦПД, ці ролики згенеровані за допомогою технологій штучного інтелекту та містять неправдиві повідомлення про нібито падіння Куп’янська, критичну ситуацію на фронті та величезні втрати української армії.

Заяви російських посадовців про повний контроль над Куп’янськом, наголошують у ЦПД, не відповідають дійсності.

На цьому напрямку точаться запеклі бої, однак місто й далі перебуває під контролем Сил оборони України.

Це не перший випадок, коли російські пропагандисти намагаються використати згенероване відео для маніпуляції.

Раніше в мережі з’явився фейковий ролик, де нібито поранені українські військові виходять із Покровська.

Перевірка із застосуванням спеціального програмного забезпечення підтвердила, що відео створене штучним інтелектом: візуальні збої, неприродні рухи нош, зайві кінцівки та крісло-каталка, що рухається без дотику людини, чітко вказували на підробку.

Щоб надати правдивості, автори фейку створили кілька згенерованих роликів, уявно “знятих” із різних ракурсів.

У ЦПД наголошують, що подібні відео мають на меті підірвати моральний стан українців та дискредитувати Збройні сили України.

Як зрозуміти, що відео – фейк

Фахівці наголошують, що розпізнати такі ролики можна за низкою характерних ознак.

Зокрема, у штучно створених персонажів спостерігаються одноманітні артефакти на обличчі, неприродні голосові інтонації, непритаманна живій людині вимова та некоректні наголоси.

Такі дефекти видають використання генеративних моделей, а не реальну зйомку.

Подібний контент — одна з типових технік російської пропаганди, спрямованої на посилення тривожності в суспільстві, поширення паніки та формування хибного уявлення про нібито непереможність російської армії.

Фото: ЦПД

