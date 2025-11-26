Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю іспанському виданню El Pais заявив, що завершення війни в Україні реально до кінця 2025 року.

Рютте про завершення війни в Україні

Водночас він наголосив, що навіть після припинення бойових дій Росія залишатиметься серйозною загрозою для Європи.

Рютте зазначив, що прагне допомогти реалізувати мирну ініціативу президента США Дональда Трампа.

– Я повністю поділяю бачення Трампа. Ця різанина має припинитися, – сказав Рютте.

При цьому генсек НАТО акцентував на значних втратах Росії.

За його словами, понад мільйон російських солдатів загинули або отримали серйозні поранення, а щомісяця РФ втрачає близько 20 000 військових.

– Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію, – зазначив він.

На тлі таких втрат територіальні успіхи РФ здаються сумнівними. Генсек навів приклад Покровська, який російські війська намагаються захопити вже понад 18 місяців, але не досягли повного контролю.

За його словами, “більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж кількість українців, які там спочатку жили”.

Водночас Рютте попередив, що навіть після підписання мирної угоди Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для Європи.

– Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи, – зауважив генсек НАТО.

Щодо американського мирного плану, Рютте зазначив, що він містить “багато хороших елементів”, але деякі з них потребують доопрацювання.

За даними Financial Times, підсумковий документ скоротили з 28 до 19 пунктів, хоча Трамп натякнув, що залишилось 22 пункти.

