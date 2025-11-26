Партнеры готовят для Украины новую военную помощь в рамках программы PURL, которая должна существенно усилить обороноспособность государства до конца года.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью El Pais.

Сколько помощи получит Украина по программе PURL

Через программу PURL Украина ежемесячно получает вооружение примерно на $1 млрд, и до конца года общий объем поддержки составит ориентировочно $5 млрд.

Он подчеркнул, что речь идет о критически важном вооружении, которое существенно усиливает обороноспособность страны.

Рютте также отметил, что отдельные виды систем могут поставлять только Соединенные Штаты, а страны-союзники — Канада и европейские государства — согласились финансировать передачу американского оружия Украине.

Генсек НАТО подчеркнул, что такая помощь необходима для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от российских ракет и дронов.

Она также обеспечивает возможности для украинских контратак и не позволяет России достигать успехов на фронте.

Кроме PURL, союзники продолжают поддержку через другие механизмы, в частности:

чешскую инициативу по закупке боеприпасов,

программы Литвы и Дании, направленные на закупку оборудования в украинской оборонной промышленности,

поставки техники и боеприпасов из собственных арсеналов европейских стран, несмотря на их постепенное истощение.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — совместная инициатива США и НАТО, которая позволяет союзникам финансировать американское вооружение для Украины.

Поставки осуществляются со складов США, что значительно ускоряет передачу систем, необходимых Вооруженным силам прямо сейчас.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что его страна планирует до конца этого года направить $100 млн на программу PURL.

