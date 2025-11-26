Партнери готують для України нову військову допомогу в межах програми PURL, яка має суттєво посилити обороноздатність держави до завершення року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю El Pais.

Скільки допомоги отримає Україна за програмою PURL

Через програму PURL Україна щомісяця отримує озброєння приблизно на $1 млрд, і до завершення року загальний обсяг підтримки становитиме орієнтовно $5 млрд.

Зараз дивляться

Він наголосив, що йдеться про критично важливе озброєння, яке суттєво підсилює обороноздатність країни.

Рютте також відзначив, що окремі види систем можуть постачати лише Сполучені Штати, а країни-союзники — Канада та європейські держави — погодилися фінансувати передання американської зброї Україні.

Генсек НАТО наголосив, що така допомога необхідна для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських ракет і дронів.

Вона також забезпечує можливості для українських контратак та не дозволяє Росії досягати успіхів на фронті.

Окрім PURL, союзники продовжують підтримку через інші механізми, зокрема:

чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів,

програми Литви та Данії, спрямовані на закупівлю обладнання в української оборонної промисловості,

постачання техніки та боєприпасів із власних арсеналів європейських країн, попри їхнє поступове виснаження.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — спільна ініціатива США та НАТО, яка дозволяє союзникам фінансувати американське озброєння для України.

Поставки здійснюються зі складів США, що значно прискорює передання систем, необхідних Збройним силам просто зараз.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомляв, що його країна планує до завершення цього року спрямувати $100 млн на програму PURL.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.