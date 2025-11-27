Мирна угода США для завершення війни в Україні не може передбачати компроміси щодо справедливості, прав людини та відповідальності осіб, винних у злочині агресії Росії.

Про це йдеться у заяві Генеральної секретарки Amnesty International Аньєс Калламар.

Мирний план США: реакція Amnesty International

Аньєс Калламар наголосила, що новини, які щодня надходять з України, – це постійна трагедія і страждання людей.

Однак українці продовжують демонструвати мужність і стійкість перед обличчям російських злочинів.

– Будь-яка реалістична перспектива завершення агресивної війни Росії є бажаною. Водночас стійке завершення бойових дій не повинно відбуватися будь-якою ціною – особливо якщо ціною припинення вогню стане амністія та безкарність для тих, хто вчинив злочин агресії та інші злочини згідно з міжнародним правом, або компроміс щодо фундаментальних принципів міжнародного правопорядку, – зауважила вона.

Генеральна секретарка від імені Amnesty International закликала переговорників забезпечити дотримання прав людини та правосуддя, орієнтоване на постраждалих.

У правозахисній організації додали, що мирна угода не повинна збільшити кількість страждань та порушень прав людини, а усі порушення, що тривають, мають бути припинені негайно.

Також там закликали виплати репарації постраждалим у цій війні.

– Росія повинна негайно повернути всіх дітей, яких вона насильно вивезла з України, і звільнити всіх українських полонених, яких вона незаконно утримує і багато яких вважаються зниклими безвісти. З мирною угодою чи без неї – ці питання є невідкладними і не можуть бути предметом переговорів, – підсумувала Аньєс Калламар.

Нагадаємо, мирний план США, який формулювали у консультації з представниками РФ, містить ряд положень, які є неприйнятними для України та Європи.

Так, до 28 пунктів мирного плану США входять:

територіальні поступки: передавання Росії частини Донбасу, в тому числі земель, які зараз контролює Україна, заморожування чинних ліній фронту в Херсонській та Запорізькій областях;

військові обмеження: скорочення Збройних сил України, відмову від важливих категорій озброєння та зменшення обсягів критичної військової допомоги від США;

До слова, як напередодні в інтерв’ю DW повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, українській делегації після переговорів у Женеві вдалося вилучити частину про повну амністію з 28-пунктного мирного плану.

