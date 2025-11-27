Укрзалізниця опублікувала графік на 2026 рік, у якому анонсувала тактовий рух між Києвом та Львовом уже з 14 грудня. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щогодинні поїзди Київ-Львів: як працюватиме графік Укрзалізниці

Зазначається, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини.

– Переважна більшість поїздів буде курсувати цілорічно із кількома виключеннями для позапікового періоду, – йдеться у повідомленні. 

Укрзалізниця зауважила, що тактовий рух – це модель сполучення, за допомогою якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). 

– Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express, – пояснили в компанії. 

Там очікують, що така система буде зручною для пасажирів, адже вона буде передбачуваною – поїзди відправлятимуться щогодини в той самий час, тож розклад легко буде запам’ятати. 

Також це буде зручним для залізниці, бо дозволить рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Джерело: Укрзалізниця

