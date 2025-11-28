Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, 28 ноября.

Об этом сообщает корреспондент издания Украинская правда с места событий в правительственном квартале.

Обыски у Ермака — что известно

Журналисты сообщают, что зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Информацию об обысках НАБУ и САП у Андрея Ермака подтверждают народные депутаты, в частности Ярослав Железняк.

— НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака. Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости, — написал он.

25 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что ожидает расширения дела Мидас о масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере и не исключает выдвижения новых подозрений фигурантам.

По его словам, это произойдет после сравнения соответствующих аудиозаписей с изъятыми следствием документами и финансовым “следом”.

Семен Кривонос уточнил, что средства в деле поступали не только из энергетического сектора, но и из других сфер государственной деятельности. Однако энергетика была приоритетной для расследования, объяснил он, поскольку на данный момент она является наиболее закрытой в части регулирования.

