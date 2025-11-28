Прокуратура передала АРМА имущество боевиков ЧВК Редут на сумму более 2 млн грн
В управление АРМА передано имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК Редут. Речь идет о коммерческом помещении площадью 500 м² и земельном участке стоимостью более 2 млн грн.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в пятницу, 28 ноября.
Обеспечена передача активов боевиков ЧВК
Передача имущества лиц, причастных к деятельности частных военных компаний, была осуществлена по инициативе прокуроров Офиса генпрокурора.
Кроме того, в рамках этого же уголовного производства установлено другое имущество участников ЧВК Вагнер – квартиры, жилые дома и земельные участки в Одесской и Харьковской областях.
– По ходатайству прокуроров наложены обременения на объекты недвижимости, принадлежащие лицам, причастным к деятельности боевиков частной военной компании, – говорится в сообщении.
Меры по аресту имущества выполняли следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска НПУ. Досудебное расследование продолжается.
ЧВК Редут – это российское незаконное вооруженное формирование, комплектуемое наемниками. С февраля 2022 года принимает непосредственное участие в войне против Украины.