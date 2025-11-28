В управление АРМА передано имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК Редут. Речь идет о коммерческом помещении площадью 500 м² и земельном участке стоимостью более 2 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в пятницу, 28 ноября.

Обеспечена передача активов боевиков ЧВК

Передача имущества лиц, причастных к деятельности частных военных компаний, была осуществлена по инициативе прокуроров Офиса генпрокурора.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства установлено другое имущество участников ЧВК Вагнер – квартиры, жилые дома и земельные участки в Одесской и Харьковской областях.

– По ходатайству прокуроров наложены обременения на объекты недвижимости, принадлежащие лицам, причастным к деятельности боевиков частной военной компании, – говорится в сообщении.

Меры по аресту имущества выполняли следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска НПУ. Досудебное расследование продолжается.

ЧВК Редут – это российское незаконное вооруженное формирование, комплектуемое наемниками. С февраля 2022 года принимает непосредственное участие в войне против Украины.

