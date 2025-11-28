В управління АРМА передано майно осіб, причетних до діяльності ПВК Редут. Йдеться про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 28 листопада.

Забезпечено передачу активів бойовиків ПВК

Передання майна осіб, причетних до діяльності приватних військових компаній, було здійснено з ініціативи прокурорів Офісу генпрокурора.

Зараз дивляться

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження встановлено інше майно учасників ПВК Вагнер – квартири, житлові будинки та земельні ділянки в Одеській і Харківській областях.

– За клопотанням прокурорів накладено обтяження на об’єкти нерухомості, що належать особам, причетним до діяльності бойовиків приватної військової компанії, – йдеться у повідомленні.

Заходи з арешту майна виконували слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку НПУ. Досудове розслідування триває.

ПВК Редут – це російське незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. З лютого 2022 року бере безпосередню участь у війні проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.