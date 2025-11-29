После атаки РФ более 500 тыс. потребителей в Киеве остались без света, — Минэнерго
В ночь на 29 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Атака на энергетику Украины 29 ноября: что известно
По данным Минэнерго, под удар попали Киев и сразу пять областей — Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская.
Отмечается, что ракетно-дроновая атака привела к значительным перебоям в работе энергосистемы.
В частности, в столице без электроснабжения остались более 500 тыс. потребителей.
В Киевской области количество отключенных превысило 100 тыс., а в Харьковской области без света оказались почти 8 тыс. домохозяйств.
Аварийные бригады энергетических компаний уже работают во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Кроме того, из-за масштаба атаки сегодня во всех регионах действуют почасовые графики отключений.
Для промышленных предприятий и бизнеса в большинстве областей также остаются в силе ограничения мощности, чтобы стабилизировать энергосистему после ночного обстрела.