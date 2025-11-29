В ночь на 29 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Атака на энергетику Украины 29 ноября: что известно

По данным Минэнерго, под удар попали Киев и сразу пять областей — Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская.

Отмечается, что ракетно-дроновая атака привела к значительным перебоям в работе энергосистемы.

В частности, в столице без электроснабжения остались более 500 тыс. потребителей.

В Киевской области количество отключенных превысило 100 тыс., а в Харьковской области без света оказались почти 8 тыс. домохозяйств.

Аварийные бригады энергетических компаний уже работают во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за масштаба атаки сегодня во всех регионах действуют почасовые графики отключений.

Для промышленных предприятий и бизнеса в большинстве областей также остаются в силе ограничения мощности, чтобы стабилизировать энергосистему после ночного обстрела.

