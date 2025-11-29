З вечора 28 листопада ворог атакував Чернігів та область різними видами зброї.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Атака на Чернігів 28 листопада: що відомо

За словами очільника ОВА, під час ворожої атаки у Чернігові пролунало кілька вибухів.

Два з них — на околицях міста: через атаку безпілотних літальних апаратів пошкоджений житловий будинок.

Ще один удар Герані потрапив по одному з підприємств, де загорілася покрівля складу. Пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, дрон пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури.

Атака на інші населені пункти Чернігівської області

За даними очільника Чернігівської обласної військової адміністрації, в районі БпЛА Герань влучила у житловий будинок, спричинивши пожежу, яку рятувальники ліквідували.

У Семенівці удари Молній пошкодили до десятка домівок.

На одному з об’єктів влучання сталася пожежа — будинок знищено.

Також БпЛА вдарив по цивільному автомобілю, постраждали двоє місцевих жителів: чоловік 48 років та жінка 55 років.

У Корюківському районі FPV-дрон пошкодив житловий будинок, легковик та мікроавтобус.

Ще в одному селі через вибух БпЛА також постраждало житло та автомобілі.

Загалом, упродовж минулої доби на Чернігівщині зафіксовано 58 обстрілів та 124 вибухи.

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

