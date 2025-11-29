Генштаб підтвердив удари по РФ: ЗСУ вразили авіаремонтний завод, НПЗ і нафтотермінал
Сили оборони України в ніч проти 29 листопада провели серію скоординованих ударів по ключових військово-економічних об’єктах на території Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб підтвердив удари по РФ 29 листопада
За даними відомства, під удар потрапили одразу кілька важливих об’єктів.
Зокрема у Таганрозі Ростовської області, було атаковано авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва, де ремонтують та модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
За попередніми даними, в одному з цехів, де обслуговують Ту-95, спалахнула пожежа. Остаточні наслідки уточнюються.
Чергового удару зазнав й Афіпський НПЗ у Краснодарському краї — підприємство, що забезпечує пальним російські військові підрозділи.
У районі заводу було чутно вибухи, після чого спалахнула пожежа. Точний обсяг завданих збитків встановлюється.
Підприємство спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального й відіграє важливу роль у логістиці російської армії.
Також підтверджено знищення вертикального резервуара РВ-5000 у морському нафтовому терміналі порту Туапсе.
Ураження відбулося ще 25 листопада, однак його результати офіційно підтвердили лише зараз.
У відомстві наголосили, що ці удари стали частиною стратегії зі зниження воєнного потенціалу країни-агресора.