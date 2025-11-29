Ночная атака дронов на РФ: поврежден Афипский нефтезавод
- В ночь на 29 ноября беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов и аннексированный Крым.
- Минобороны РФ заявили о перехвате более 100 дронов, но на местах фиксируют пожары и разрушения.
- Местные власти сообщают о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
В ночь на 29 ноября российское Минобороны заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на десять регионов РФ и временно оккупированном Крымом.
По их информации, российская ПВО вроде бы “перехватила и уничтожила 103 украинских дрона”.
Атака дронов на Россию: что известно
По официальным данным РФ, наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью – 26.
Над Ростовской зафиксировали 20 сбитых дронов, по 11 над Рязанским и Краснодарским краем, пять – над Воронежской.
Над Липецкой областью, по сообщению, были уничтожены четыре дрона, над Курской – три, по одному – над Астраханской и Волгоградской областями, а также над Азовским морем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что атаки произошли в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.
По его словам, в Таганроге в результате ударов “поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом”.
Атака на Афипский НПЗ
На территории Краснодарского края, в Северском районе, оперативный штаб региона сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров, его локализовали, персонал эвакуировали в укрытие.
– Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали, – говорится в сообщении оперштаба.
Кроме того, в поселке Афипские обломки беспилотника повлекли возгорание на территории подсобного хозяйства агропредприятия.