В ночь на 29 ноября российское Минобороны заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на десять регионов РФ и временно оккупированном Крымом.

По их информации, российская ПВО вроде бы “перехватила и уничтожила 103 украинских дрона”.

Атака дронов на Россию: что известно

По официальным данным РФ, наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью – 26.

Над Ростовской зафиксировали 20 сбитых дронов, по 11 над Рязанским и Краснодарским краем, пять – над Воронежской.

Над Липецкой областью, по сообщению, были уничтожены четыре дрона, над Курской – три, по одному – над Астраханской и Волгоградской областями, а также над Азовским морем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что атаки произошли в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

По его словам, в Таганроге в результате ударов “поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом”.

Атака на Афипский НПЗ

На территории Краснодарского края, в Северском районе, оперативный штаб региона сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров, его локализовали, персонал эвакуировали в укрытие.

– Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали, – говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в поселке Афипские обломки беспилотника повлекли возгорание на территории подсобного хозяйства агропредприятия.

