Утром 29 ноября 2025 года безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных Сил Украины нанесли серьезные повреждения Морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

БЭК атаковали морской терминал в Новороссийске

Как сообщили в пресс-службе КТК, выносное причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению, а отгрузка нефти временно прекращена.

– По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжением грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших в персонале КТК и подрядчиков нет. К моменту взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, говорится в сообщении.

В КТК отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЕК и БПЛА.

Сейчас смотрят

Ранее турецкие СМИ сообщали, что танкер из теневого флота России Virat, направлявшийся в Турцию, подвергся атаке дронами.

По информации Z-блоггеров, судно могло быть атаковано пятью безэкипажными катерами примерно в 35 морских милях от берега Черного моря.

Также напомним, что 26 ноября КТК возобновил отгрузку нефти после атаки украинских БПЛА по Новороссийску 25 ноября.

Напомним, в ночь на 29 ноября российское Минобороны заявило о масштабной атаке беспилотников на десять регионов РФ и временно оккупированном Крымом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.