Морские дроны атаковали терминал в Новороссийске: экспорт нефти остановлен
- Безэкипажные катера ВСУ атаковали Морской терминал КТК в Новороссийске, причальное устройство серьезно повреждено.
- Отгрузка нефти временно остановлена, персонал и танкеры безопасны, системы аварийной защиты сработали.
- Ранее атаки дронов и БЭК возобновляли работу терминала, сейчас ситуация меняется из-за новых ударов.
Утром 29 ноября 2025 года безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных Сил Украины нанесли серьезные повреждения Морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.
БЭК атаковали морской терминал в Новороссийске
Как сообщили в пресс-службе КТК, выносное причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению, а отгрузка нефти временно прекращена.
– По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжением грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших в персонале КТК и подрядчиков нет. К моменту взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, говорится в сообщении.
В КТК отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЕК и БПЛА.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что танкер из теневого флота России Virat, направлявшийся в Турцию, подвергся атаке дронами.
По информации Z-блоггеров, судно могло быть атаковано пятью безэкипажными катерами примерно в 35 морских милях от берега Черного моря.
Также напомним, что 26 ноября КТК возобновил отгрузку нефти после атаки украинских БПЛА по Новороссийску 25 ноября.
Напомним, в ночь на 29 ноября российское Минобороны заявило о масштабной атаке беспилотников на десять регионов РФ и временно оккупированном Крымом.