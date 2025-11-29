Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зеленський про потребу зміни плану оборони України

За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили декілька ключових елементів, серед яких – план оборони України.

Перебіг бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами, пояснив президент.

Зеленський розповів, що Шмигаль має підготувати детальні пропозиції для змін і представити Кабінету міністрів України на затвердження.

Водночас міністр оборони доповів про підсумки відрядження у Миколаївську та Херсонську області, а також заходів захисту.

Окремо вони обговорили захист критичної інфраструктури та спрямування відповідних ресурсів.

На думку президента, важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад.

Зокрема, 28 листопада відбулося фінансування чергового щомісячного траншу субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн, а для Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн.

