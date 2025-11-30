Бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову назначили на должность советника президента по вопросам восстановления Украины и инвестиций вне штата.

Об этом сообщается в указе №872/2025 на сайте президента.

Маркарова назначена советником Зеленского

– Назначить Маркарову Оксану Сергеевну советником президента Украины по вопросам восстановления Украины и инвестиций (вне штата), – говорится в тексте указа от 30 ноября.

Сейчас смотрят

В отдельном посте в социальных сетях Зеленский сказал, что рад, что Оксана Маркарова остается в команде.

– В ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами, – сообщил глава государства.

Он отметил, что кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, руководство страны имеет долгосрочную цель – обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.

Зеленский добавил, что это задача для правительства Украины, всех наших институтов и украинского бизнеса. Он считает, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать.

Напомним, в августе 2025 года президент уволил Оксану Маркарову с должности посла в США. Вместо нее была назначена Ольга Стефанишина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.