Маркарова назначена советником Зеленского по вопросам восстановления Украины
- Оксана Маркарова назначена советником президента по вопросам восстановления Украины и инвестиций вне штата.
- В ее задачи входят улучшение бизнес-климата, финансовая устойчивость, привлечение инвестиций и планирование восстановления.
Бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову назначили на должность советника президента по вопросам восстановления Украины и инвестиций вне штата.
Об этом сообщается в указе №872/2025 на сайте президента.
Маркарова назначена советником Зеленского
– Назначить Маркарову Оксану Сергеевну советником президента Украины по вопросам восстановления Украины и инвестиций (вне штата), – говорится в тексте указа от 30 ноября.
В отдельном посте в социальных сетях Зеленский сказал, что рад, что Оксана Маркарова остается в команде.
– В ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами, – сообщил глава государства.
Он отметил, что кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, руководство страны имеет долгосрочную цель – обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.
Зеленский добавил, что это задача для правительства Украины, всех наших институтов и украинского бизнеса. Он считает, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать.
Напомним, в августе 2025 года президент уволил Оксану Маркарову с должности посла в США. Вместо нее была назначена Ольга Стефанишина.