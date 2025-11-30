Колишнього послав України у США Оксану Маркарову призначено на посаду радника президента з питань відбудови України та інвестицій поза штатом.

Про це повідомляється в указі №872/2025 на сайті президента.

Маркарова призначена радником Зеленського

– Призначити Маркарову Оксану Сергіївну радником президента України з питань відбудови України та інвестицій (поза штатом), – йдеться в тексті указу від 30 листопада.

В окремому дописі у соціальних мережах Зеленський сказав, що радий, що Оксана Маркарова залишається в команді.

– До її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами, – повідомив глава держави.

Він зазначив, що крім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, керівництво країни має довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

Зеленський додав, що це завдання для уряду України, всіх наших інституцій та українського бізнесу. Він вважає, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент звільнив Оксану Маркарову з посади посла у США. Замість неї було призначено Ольгу Стефанішину.

