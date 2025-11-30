На території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області, де кадирівці торгували краденою соляркою, пролунало два вибухи.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупанти підірвалися під Бердянськом

Українські партизани з’ясували, що кадирівці організували схеми продажу краденого пального. На одній із точок на трасі під Бердянськом вони торгували краденою соляркою.

– Після мінування місця “торгівлі” в момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви, – повідомили в ГУР і додали, що це сталося 29 листопада.

Унаслідок першого вибуху окупанти запанікували. Той, хто вцілів, – утік. Невдовзі на місце махінацій із дизпаливом приїхав ще один ворожий пікап – тоді здетонувало вдруге.

У підсумку успішної операції ГУР та Руху опору було уражено два автомобілі, на яких пересувалися “хапуги” з окупаційного підрозділу Ахмат.

У розвідці додали, що кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.

