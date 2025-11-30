Украина и Норвегия договорились о совместном производстве украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после подписания соответствующего документа с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Совместное производство дронов Украины и Норвегии

Соглашение предусматривает быстрый запуск пилотной производственной линии в 2026 году с параллельным наращиванием мощностей для серийного производства дронов.

Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновационными технологиями в сфере беспилотников.

В ответ украинская сторона получит современную производственную площадку, которая обеспечит украинских военных современными дронами, а также будет способствовать научно-исследовательскому и конструкторскому сотрудничеству с ведущими норвежскими учреждениями.

— Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и укрепить оборону Украины, — отметил Шмыгаль.

Он также назвал этот проект примером эффективного сотрудничества с партнерами.

Отметим, что 27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.

Это позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с Шахедами.

О серийном производстве дронов-перехватчиков Octopus Денис Шмыгаль объявил 14 ноября.

Фото: Денис Шмыгаль

