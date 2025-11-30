Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво українських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після підписання відповідного документа з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Спільне виробництво дронів України та Норвегії

Угода передбачає швидкий запуск пілотної виробничої лінії у 2026 році з паралельним нарощуванням потужностей для серійного виробництва дронів.

Зараз дивляться

Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваційними технологіями у сфері безпілотників.

У відповідь українська сторона отримає сучасний виробничий майданчик, який забезпечить українських військових сучасними дронами, а також сприятиме науково-дослідній і конструкторській співпраці з провідними норвезькими установами.

— Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та зміцнити оборону України, — зазначив Шмигаль.

Він також назвав цей проєкт прикладом ефективної співпраці з партнерами.

Зауважимо, що 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.

Це дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з Шахедами.

Про серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus Денис Шмигаль оголосив 14 листопада.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.