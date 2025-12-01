По случаю Дня святого Николая, который отмечается 6 декабря, авиакомпания Украинские вертолеты организовала праздник для детей-сирот защитников и защитниц.

Сыновья и дочери погибших военных встретились с Николаем Чудотворцем, посетили интерактивную выставку Ukraine WOW, получили подарки и порцию новогоднего настроения.

Авиакомпания уже не впервые в этом году дарит детям из Киева и Киевской области, которые являются участниками благотворительной платформы Детям наших Защитников, день, наполненный теплыми эмоциями и новыми впечатлениями.

Сейчас смотрят

Украинские вертолеты организовали праздник для детей-сирот

Председатель Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко подчеркнул, что детям, потерявшим обоих родителей, никто не сможет вернуть родительскую заботу и материнское тепло, однако взрослые должны поддерживать их и стать им друзьями.

— Ежемесячно мы покупаем детям различные подарки и регулярно организуем мероприятия. Чтобы они видели, что этот мир не только жесток, в нем много и проявлений добра, и прекрасных вещей, и причин для гордости. Их жизнь должна быть наполнена хорошими эмоциями, приятными впечатлениями. Кажется, у нас получается вызывать у них улыбки, — отметил Ткаченко.

Сначала дети получили подарки от коллектива авиакомпании Украинские вертолеты. Это были аккумуляторные лампы для письменного стола и павербанки, чтобы они могли комфортно делать домашние задания даже во время отключений света.

Эти полезные вещи значительно подняли детям настроение. А дальше их ждали особые гости — святой Николай и его подруги Ангелята. Аниматоры развлекали детей активными играми и подарили им сладкие наборы.

Самым ярким моментом дня стала экскурсия на Ukraine WOW — самую популярную выставку современности, объединяющую пять тематических блоков, более 100 экспонатов и десятки интерактивных зон. Дети восклицали WOW и ОГО в каждом зале.

— Очень патриотическая экскурсия. Даже я не знала, сколько всего разного достигли наши украинцы. Очень правильно, что все это собрали в одном месте. И что сотрудники авиакомпании организовали детям сюда экскурсию. Это то, что запоминается, — поделилась впечатлениями Надежда, бабушка и официальная опекунша Тимофея.

На память об экскурсии авиакомпания Украинские вертолеты также подарила детям мячи с автографом Андрея Шевченко, пазлы с изображением Тараса Шевченко или подушки в форме животных с картин Марии Примаченко.

Всеукраинский проект Благотворительная платформа Детям наших защитников авиакомпания Украинские вертолеты реализует в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей и Международной торговой палатой — ICC Ukraine.

Кроме того, команда авиакомпании под руководством Владимира Ткаченко систематически передает на фронт технику и оборудование, поддерживает ветеранов и семьи погибших воинов. Только с начала полномасштабного вторжения на благотворительную помощь направлено почти 313 млн грн.

Фото: Украинские вертолеты

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.