З нагоди Дня святого Миколая, який відзначається 6 грудня, авікомпанія Українські вертольоти організувала свято для дітей-сиріт захисників та захисниць.

Сини та доньки полеглих військових зустрілися із Миколаєм-Чудотворцем, відвідали інтерактивну виставку Ukraine WOW, отримали подарунки та порцію новорічного настрою.

Авіакомпанія вже не вперше цього року дарує дітям із Києва та Київщини, які є учасниками благодійної платформи Дітям наших Захисників, день, наповнений теплими емоціями та новими враженнями.

Зараз дивляться

Українські вертольоти організували свято для дітей-сиріт

Голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко наголосив, що дітям, які втратили обох батьків, ніхто не зможе повернути батьківську опіку та материнське тепло, однак дорослі мають підтримувати їх та стати їм друзями.

– Щомісяця ми купуємо дітям різні подарунки та регулярно організовуємо заходи. Щоб вони бачили, що цей світ не лише жорстокий, у ньому багато і проявів добра, і прекрасних речей, і причин для гордості. Їхнє життя має бути наповнене хорошими емоціями, приємними враженнями. Здається, у нас виходить викликати у них усмішки, – зазначив Ткаченко.

Спершу діти отримали подарунки від колективу авіакомпанії Українські вертольоти. Це були акумуляторні лампи для письмового столу та павербанки, щоб вони могли комфортно робити домашні завдання навіть під час відключень світла.

Ці корисні речі неабияк підняли дітям настрій. А далі на них чекали особливі гості – святий Миколай та його подруги Ангелята. Аніматори розважали дітей рухливими іграми та подарували їм солодкі набори.

Найяскравішим моментом дня стала екскурсія на Ukraine WOW – найпопулярнішу виставку сучасності, що об’єднує п’ять тематичних блоків, понад 100 експонатів і десятки інтерактивних зон. Діти вигукували WOW і ОГО в кожному залі.

– Дуже патріотична екскурсія. Навіть я не знала, скільки всього різного досягли наші українці. Дуже правильно, що усе це зібрали в одному місці. І що працівники авіакомпанії організували дітям сюди екскурсію. Це таке, що запам’ятовується, — поділилась враженнями пані Надія, бабуся та офіційна опікунка Тимофія.

На пам’ять про екскурсію авіакомпанія Українські вертольоти також подарувала дітям м’ячі з автографом Андрія Шевченка, пазли із зображенням Тараса Шевченка або подушки у формі тварин з картин Марії Приймаченко.

Всеукраїнський проєкт Благодійна платформа Дітям наших Захисників авіакомпанія Українські вертольоти реалізує у співпраці з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей та Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.

Окрім цього, команда авіакомпанії під керівництвом Володимира Ткаченка систематично передає на фронт техніку й обладнання, підтримує ветеранів та родини загиблих воїнів. Лише від початку повномасштабного вторгнення на благодійну допомогу спрямовано майже 313 млн грн.

Фото: Українські вертольоти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.