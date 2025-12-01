Нідерланди виділять €250 млн на ППО для України через програму PURL
Нідерланди оголосили про надання Україні чергового пакета військової підтримки на суму €250 млн, спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони.
Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі Х.
Нідерланди спрямують €250 млн на програму PURL
За його словами, масовані атаки російської авіації потребують негайної реакції партнерів, тому Амстердам ухвалив рішення виділити кошти на закупівлі зі складів США в межах програми PURL.
— Україні терміново потрібна додаткова військова підтримка у відповідь на масовані атаки російської авіації. Саме тому Нідерланди знову виділяють €250 млн для постачання зі складів США (PURL): засоби ППО, боєприпаси для F-16 та інше. У ці критичні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку! — заявив Брекельманс.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — спільна ініціатива США та країн НАТО, яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України.
Механізм працює так:
- Україна формує список пріоритетних потреб у зброї та техніці.
- Партнерські держави оплачують придбання цього озброєння зі складів США.
- Поставки відбуваються значно швидше, ніж за звичайними контрактами.
Раніше стало відомо, що Польща також планує суттєво збільшити свій внесок у програму PURL.
Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС, що Варшава до завершення року перерахує $100 млн на закупівлю американського озброєння для українських Сил оборони.
За його словами, кошти будуть виділені з бюджету Міністерства закордонних справ Польщі та підуть виключно на військову підтримку України.