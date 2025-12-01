Нідерланди оголосили про надання Україні чергового пакета військової підтримки на суму €250 млн, спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

Нідерланди спрямують €250 млн на програму PURL

За його словами, масовані атаки російської авіації потребують негайної реакції партнерів, тому Амстердам ухвалив рішення виділити кошти на закупівлі зі складів США в межах програми PURL.

Зараз дивляться

— Україні терміново потрібна додаткова військова підтримка у відповідь на масовані атаки російської авіації. Саме тому Нідерланди знову виділяють €250 млн для постачання зі складів США (PURL): засоби ППО, боєприпаси для F-16 та інше. У ці критичні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку! — заявив Брекельманс.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — спільна ініціатива США та країн НАТО, яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України.

Механізм працює так:

  • Україна формує список пріоритетних потреб у зброї та техніці.
  • Партнерські держави оплачують придбання цього озброєння зі складів США.
  • Поставки відбуваються значно швидше, ніж за звичайними контрактами.

Раніше стало відомо, що Польща також планує суттєво збільшити свій внесок у програму PURL.

Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС, що Варшава до завершення року перерахує $100 млн на закупівлю американського озброєння для українських Сил оборони.

За його словами, кошти будуть виділені з бюджету Міністерства закордонних справ Польщі та підуть виключно на військову підтримку України.

Читайте також
Партнери готують новий пакет допомоги Україні в межах PURL — Рютте
Марк Рютте

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗброя для УкраїниНідерланди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.