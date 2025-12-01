Нідерланди оголосили про надання Україні чергового пакета військової підтримки на суму €250 млн, спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

Нідерланди спрямують €250 млн на програму PURL

За його словами, масовані атаки російської авіації потребують негайної реакції партнерів, тому Амстердам ухвалив рішення виділити кошти на закупівлі зі складів США в межах програми PURL.

— Україні терміново потрібна додаткова військова підтримка у відповідь на масовані атаки російської авіації. Саме тому Нідерланди знову виділяють €250 млн для постачання зі складів США (PURL): засоби ППО, боєприпаси для F-16 та інше. У ці критичні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку! — заявив Брекельманс.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — спільна ініціатива США та країн НАТО, яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України.

Механізм працює так:

Україна формує список пріоритетних потреб у зброї та техніці.

Партнерські держави оплачують придбання цього озброєння зі складів США.

Поставки відбуваються значно швидше, ніж за звичайними контрактами.

Раніше стало відомо, що Польща також планує суттєво збільшити свій внесок у програму PURL.

Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС, що Варшава до завершення року перерахує $100 млн на закупівлю американського озброєння для українських Сил оборони.

За його словами, кошти будуть виділені з бюджету Міністерства закордонних справ Польщі та підуть виключно на військову підтримку України.

