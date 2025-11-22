Туманы и мокрый снег: какой будет погода в Украине в последнюю неделю осени

В последнюю неделю ноября Украину ожидают местами мокрый снег, похолодание до -10 и гололедица.

Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода в Украине на выходные: чего ожидать

По словам синоптика Ивана Семилита, из-за выхода циклона в западных областях в субботу, 22 ноября, и воскресенье, 23 ноября, в Украине ожидаются дожди с переходом в снег.

На Западе, по его словам, ожидается понижение температуры. В частности, в Карпатах ночью воздух будет охлаждаться до -10 градусов.

– Это будут значительные осадки в виде образования снежного покрова. Налипание мокрого снега, гололед на дорогах. В Карпатах ожидаем сильный мокрый снег, поэтому здесь стоит воздержаться от восхождений на высокогорье в выходные, – посоветовал он.

Семилит призвал водителей и пешеходов обратить внимание на то, что в ночные и утренние часы в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается оседание тумана.

– Что касается температурных значений, то они будут контрастными и с тенденцией к снижению, – подчеркнул Иван Семилит.

Гидрометцентр отдельно предупреждает, что 22 ноября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях пройдут значительные осадки (дождь и мокрый снег), в западных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), а в Карпатах – сильный мокрый снег (II уровень опасности, оранжевый).

Температура в течение суток будет колебаться на уровне -3…+2°C.

На остальной территории, кроме юго-восточной части, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью +6…+11°C, днем +13…+18°C, в Крыму до +21°C.

На севере и в Винницкой области ночью +1…+6°C, днем +5…+10°C. Ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами туман. Ветер северный, на юге и востоке страны южный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 23 ноября, в западных областях значительный и мокрый снег, который будет налипать. Также возможна гололедица на дорогах.

Температура в течение суток 0…-5°C, в Карпатах ночью до -8°C. На остальной территории, кроме востока и юго-востока, дожди, на севере страны местами с мокрым снегом.

Температура ночью +4…+9°C, днем +11…+16°C, в Крыму до +21°C, в северных и Винницкой областях ночью от +4°C до -1°C, днем +3…+8°C, ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 22 ноября будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +1…+6°С, днем – +5…+10°С.

В воскресенье, 23 ноября, в столице будет облачно. Дождь, местами с мокрым снегом. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от +4°С до -1°С, днем +3…+8°С.

Прогноз погоды на начало недели

Эксперт отметил, что в понедельник, 24 ноября, стоит ожидать временного прекращения осадков на Западе.

– На остальной территории в следующие трое суток пройдут дожди. 23-24 ноября в северных и центральных областях с мокрым снегом, – рассказал он.

Также 24 ноября начнется понижение температуры на 3-10 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что погода в основном будет облачная с прояснениями.

В западных областях ночью небольшой снег, днем без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег с дождем.

Температура ночью -2…-7°С, в Карпатах до -10°, днем около 0°.

На остальной территории ночью дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом, днем без осадков, на востоке и юго-востоке страны дожди.

Температура ночью от +4°С до -1°С, днем +1…+6°С, на юге и востоке страны ночью +4…+9°С, днем +8…+13°. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с

Иван Семилит также добавил, что во вторник и среду, 25 и 26 ноября, осадков больше не будет. Только в западных областях местами небольшой дождь и мокрый снег.

Синоптик объяснил, что они будут обусловлены остаточными процессами после больших осадков, ожидаемых в ближайшие выходные.

Температура ночью от +3°С до -3°С, в западных областях до -7°С, днем +3…+9°, на юге страны ночью +1…+6°С, днем +9…+15°С.

В понедельник, 24 ноября, в Киеве, по ожиданиям, будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от +4°С до -1°С, днем +1…+6°С.

Позже, 25-26 ноября, в столице без осадков. Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +3…+8°С.

Погода в Украине с 27 ноября по 1 декабря 2025 года: консультативный прогноз

По данным Гидрометцентра, в конце ноября в Украине будет преимущественно без осадков.

Только 27 ноября на юге, востоке страны и в большинстве центральных областей, а 1 декабря – в южной части, возможны осадки в виде дождя.

Температура ночью +1…+8°С, в западных и северных областях от +3°…-3°С; днем +5…+11°С, на юге страны до +15°С.

Ранее Факты ICTV писали, где в Украине стоило ожидать первый снег и называли первые зимние локации страны.

