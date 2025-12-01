Програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада. Нею можуть скористатися всі громадяни, які перебувають на території України. Заявки на дітей подаються виключно батьками або опікунами.

Скільки українців подали заявку на Зимову підтримку, читайте в нашому матеріалі.

Скільки людей подало заявку на Зимову тисячу

Станом на 1 грудня 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн Зимової підтримки, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, 11,4 млн українців оформили допомогу через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей. Понад 700 тисяч заявок оформлено через Укрпошту. Ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти нарахують автоматично.

Подати заявку на отримання 1000 грн Зимової підтримки можна до 24 грудня.

Отримані кошти можна буде спрямувати на низку соціально важливих потреб:

  • оплату комунальних послуг;
  • придбання лікарських засобів;
  • купівлю продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів);
  • придбання книжок;
  • благодійні внески та оплату поштових послуг.

1 грудня розпочалася друга хвиля виплат тисячі Зимової підтримки — для тих, хто подав заявки на другий день.

Свої гроші отримали кошти 3,5 млн людей.

— Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн грн. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили оборони, — розповіла Юлія Свириденко.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати виплати з 6 грудня.

Нагадаємо, що після старту програми в застосунку Дія спостерігалися тимчасові збої. Ймовірно, це було пов’язано з надзвичайно великим навантаженням, адже в перші дні українці масово подавали заявки на участь у програмі.

зимова допомога 2025

