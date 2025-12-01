Марина Терюханова, редакторка стрічки
Скільки українців подали заявку на Зимову підтримку: прем’єрка озвучила цифру
Головне
- Програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада, скористатися нею можуть усі громадяни України.
- Прем’єр-міністерка озвучила, що заявки на участь подали вже мільйони українців, з них значна частина - на дітей.
- Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти, книжки, благодійність та поштові послуги.
Програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада. Нею можуть скористатися всі громадяни, які перебувають на території України. Заявки на дітей подаються виключно батьками або опікунами.
Скільки українців подали заявку на Зимову підтримку, читайте в нашому матеріалі.
Скільки людей подало заявку на Зимову тисячу
