Станом на 1 грудня 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн Зимової підтримки, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, 11,4 млн українців оформили допомогу через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей. Понад 700 тисяч заявок оформлено через Укрпошту. Ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти нарахують автоматично.

Подати заявку на отримання 1000 грн Зимової підтримки можна до 24 грудня.

Отримані кошти можна буде спрямувати на низку соціально важливих потреб:

оплату комунальних послуг;

придбання лікарських засобів;

купівлю продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів);

придбання книжок;

благодійні внески та оплату поштових послуг.

1 грудня розпочалася друга хвиля виплат тисячі Зимової підтримки — для тих, хто подав заявки на другий день.

Свої гроші отримали кошти 3,5 млн людей.

— Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн грн. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили оборони, — розповіла Юлія Свириденко.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати виплати з 6 грудня.

Нагадаємо, що після старту програми в застосунку Дія спостерігалися тимчасові збої. Ймовірно, це було пов’язано з надзвичайно великим навантаженням, адже в перші дні українці масово подавали заявки на участь у програмі.