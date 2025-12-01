Глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров после переговоров в США отправляется в Париж, где лично доложит президенту Владимиру Зеленскому о результатах контактов с командой Дональда Трампа относительно возможных параметров мирного соглашения.

Об этом сообщает Axios.

Встреча Умерова и Зеленского в Париже: что известно

По информации источников издания, Умеров должен прибыть в Париж уже в понедельник — именно туда с рабочим визитом прибыл президент Украины.

Ожидается, что Рустем Умеров подробно представит Владимиру Зеленскому содержание дискуссий, которые состоялись во Флориде во время встречи украинской делегации с американской стороной.

Параллельно ключевые переговорщики от США готовятся к новому этапу контактов: 1 декабря специальный посланник Стив Уиткофф отправляется в Москву для дальнейшего согласования возможных условий мирного урегулирования.

— Главный вопрос — это позиция Москвы и реальные намерения российской стороны. Посмотрим, с чем Уиткофф вернется из России, — отметил украинский собеседник издания на условиях анонимности.

Напомним, что накануне, вечером 30 ноября по киевскому времени, во Флориде состоялась почти пятичасовая встреча между командой Трампа и украинской делегацией.

По результатам встречи Умеров заявил о заметном прогрессе в направлении установления справедливого мира, однако отметил, что работы еще много.

