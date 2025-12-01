Голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів у США вирушає до Парижа, де особисто доповість президенту Володимиру Зеленському про результати контактів із командою Дональда Трампа щодо можливих параметрів мирної угоди.

Про це повідомляє Axios.

Зустріч Умєрова і Зеленського в Парижі: що відомо

За інформацією джерел видання, Умєров має прибути до Парижа вже в понеділок — саме туди з робочим візитом прибув президент України.

Очікується, що Рустем Умєров детально представить Володимиру Зеленському зміст дискусій, які відбулися у Флориді під час зустрічі української делегації з американською стороною.

Паралельно ключові переговорники від США готуються до нового етапу контактів: 1 грудня спеціальний посланець Стів Віткофф вирушає до Москви для подальшого узгодження можливих умов мирного врегулювання.

— Головне питання — це позиція Москви та реальні наміри російської сторони. Подивимося, з чим Віткофф повернеться з Росії, — зазначив український співрозмовник видання на умовах анонімності.

Нагадаємо, що напередодні, ввечері 30 листопада за київським часом у Флориді відбулася майже п’ятигодинна зустріч між командою Трампа та українською делегацією.

За результатами зустрічі Умєров заявив про відчутний прогрес у напрямку встановлення справедливого миру, однак зазначив, що роботи ще багато.

