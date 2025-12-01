Специальный посланник президента США Стив Виткофф в понедельник, 1 декабря, посетит Москву.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Стив Виткофф посетит Москву 1 декабря: что известно

По данным издания, Виткофф проведет в российской столице серию встреч, главной из которых станет запланированная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным американских СМИ, на повестке дня — поиск возможных механизмов прекращения боевых действий, обсуждение условий потенциальных договоренностей и оценка позиции Кремля относительно дальнейших шагов.

Поездка в Москву происходит сразу после интенсивных консультаций во Флориде, где Виткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и Джаредом Кушнером встретился с украинской делегацией.

После этих переговоров Рубио заявил, что стороны продвинулись в обсуждениях, но “впереди еще много сложной работы”.

Пока не уточняется, присоединится ли к Виткоффу Джаред Кушнер.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп предположил, что его зять может сопровождать спецпосланника, однако официального подтверждения этому нет.

