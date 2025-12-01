Виткофф летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным
Специальный посланник президента США Стив Виткофф в понедельник, 1 декабря, посетит Москву.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, Виткофф проведет в российской столице серию встреч, главной из которых станет запланированная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным американских СМИ, на повестке дня — поиск возможных механизмов прекращения боевых действий, обсуждение условий потенциальных договоренностей и оценка позиции Кремля относительно дальнейших шагов.
Поездка в Москву происходит сразу после интенсивных консультаций во Флориде, где Виткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и Джаредом Кушнером встретился с украинской делегацией.
После этих переговоров Рубио заявил, что стороны продвинулись в обсуждениях, но “впереди еще много сложной работы”.
Пока не уточняется, присоединится ли к Виткоффу Джаред Кушнер.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп предположил, что его зять может сопровождать спецпосланника, однако официального подтверждения этому нет.